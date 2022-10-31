Армия «Аллигаторы» и «Ночные охотники» атакуют: Ка-52 и Ми-28 уничтожили пункты управления ВСУ Ирина Елагина На кадрах видео летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по позициям украинских националистов и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ в зоне спецоперации. На кадрах видео летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по позициям украинских националистов и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ. «Выполняю боевые задачи с начала специальной военной операции на вертолете Ка-52. Своим экипажем я уничтожил 21 танк противника управляемыми ракетами, а также неуправляемыми ракетами уничтожил живую силу противника, опорные пункты. Техника зарекомендовала себя очень надежно. Так, в один из боев по мне было выпущено четыре ракеты, типа стингер, все они были отведены от вертолета, нами все цели были поражены, и мы вернулись домой», - рассказал командир экипажа Ка-52 Дмитрий. В Минобороны отметили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика