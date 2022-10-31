Проект Пентагона: каким будет досье комиссии, расследующей деятельность биолабораторий США на Украине

В ближайшее время РФ вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности лабораторий, о существовании которых на Украине сами США расписались еще в марте, опасаясь их уничтожения в ходе российской спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Бактериологическое и токсинное оружие производится и копится в непосредственной близости от российских границ. Доказательства, собранные Министерством обороны России в ходе спецоперации, звучат в стенах ООН уже во второй раз. Еще в марте тема военно-биологической деятельности США на Украине имела статус «обсуждения». Спустя восемь месяцев, Россия выступила за создание комиссии из членов Совбеза для «расследования» работы биолабораторий, которые контролирует Пентагон. Доклад с доказательствами, претензиями и вопросами к Вашингтону предъявил российский постпред в ООН Василий Небензя.

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, назвала заседание «очередной тратой времени», потому что у Украины якобы «нет программы биологического оружия». Попытки пустить пыль в глаза российским дипломатам и другим членам Совбеза не увенчались успехом: Небензя заявил о том, что РФ вынуждают воспользоваться шестой статьей Конвенции, подписавшие которую обязаны сотрудничать в проведении любых расследований жалоб других участников КБТО. Зажатые в тиски международного права высокие представители ООН поспешили, что называется «отмазаться» от проведения расследования, сославшись на организационные трудности.

В ближайшее время Россия вынесет свой проект резолюции по расследованию деятельности американских биолабораторий. Тем более, что в их существовании на Украине сами США расписались еще в марте этого года, опасаясь их уничтожения в ходе российской спецоперации.

В июне Пентагон подтвердил, что последние 20 лет военное ведомство оказывало поддержку 46 гражданским лабораториям, большинство из которых находятся в странах по периметру российской границы - с юга и запада. В сентябре в российском Минобороны заявили о более чем 50 модернизированных инкубаторов инфекций. По данным ведомства, параллельно с созданием смертельных бактерий в США разработали средство их доставки до человека - им стал беспилотник, о принципе действия которого на заседании совбеза ООН рассказал Небензя.

Создаваемая международная комиссия должна будет расследовать в том числе и происхождение бушевавшей на протяжении трех лет коронавирусной инфекции - версии об ее искусственном происхождении перестали быть конспирологией после того, как в Минобороны РФ заявили о том, что именно в украинских биолабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, финансированием которых на Украине занималась компания, причастная к сыну президента США Хантеру Байдену.

Полное досье, собранное по итогам расследования парламентской комиссии деятельности американских биолабораторий, обещают представить до марта будущего года. Его получит президент России Владимир Путин, а затем документ направят в международные организации. Если вина США будет доказана, то отвечать за более чем шесть миллионов смертей по всему миру будут они.