«Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться»
Соревнование приурочено к 88-летию легендарного командира «Группы "А"» КГБ-ФСБ Геннадия Зайцева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В подмосковных Люберцах состоялся межнациональный спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться» имени Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева. В рамках соревнований прошли учебно-тренировочный семинар по каратэ под руководством заслуженного мастера спорта России Александра Герунова, а также турниры по каратэ Шотокан, каратэномичи и пара-каратэ.
Соревнование приурочено к 88-летию выдающегося человека нашей страны - легендарного командира «Группы "А"» КГБ-ФСБ, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева - и посвящено всем бойцам спецподразделений России.