Спорт «Таких голыми руками не возьмешь»: в Подмосковье прошел спортивный фестиваль «Победить и вернуться» Алексей Курильченко Соревнование приурочено к 88-летию легендарного командира «Группы "А"» КГБ-ФСБ Геннадия Зайцева. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В подмосковных Люберцах состоялся межнациональный спортивно-патриотический фестиваль «Победить и вернуться» имени Героя Советского Союза генерал-майора Геннадия Зайцева. В рамках соревнований прошли учебно-тренировочный семинар по каратэ под руководством заслуженного мастера спорта России Александра Герунова, а также турниры по каратэ Шотокан, каратэномичи и пара-каратэ. Соревнование приурочено к 88-летию выдающегося человека нашей страны - легендарного командира «Группы "А"» КГБ-ФСБ, Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Зайцева - и посвящено всем бойцам спецподразделений России. «Спортсмены это особый народ. Те, кто приучает себя с детства к соревнованиям, тот никогда не подведет - ни друга, ни товарища, ни государство. Он будет бороться за них», - сказал Зайцев во время своей вступительной речи. © ТРК "Звезда" В ходе мероприятия состоялись показательные выступления, в которых участвовали лучшие спортсмены страны. Детские и взрослые команды продемонстрировали навыки рукопашного боя - в том числе и против вооруженного противника. Также прошли и соревновательные бои, участникам которых вручили памятные медали. «Это мастера своего дела, безусловно. Владеющие приемами крепко, искусно. Таких просто голыми рукам не возьмешь... Меня радует достаточно представительный состав участников - это очень о многом говорит. Спорт в нашей стране не уснул, он развивается. Карате - это модный вид спорта, молодой , привлекательный. Если освоил его, то считай вооружен. Это здорово», - рассказал Зайцев. © ТРК "Звезда" В рамках турнира также прошла демонстрация фильма, посвященного истории контртеррористического подразделении «Альфа» и биографии Геннадия Зайцева. Экспертное мнение и аналитика