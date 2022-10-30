Российские войска успешно провели наступление на Южно-Донецком направлении

Штурмовые отряды продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра.

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Российские подразделения провели наступательные действия на Южно-Донецком направлении. В результате были уничтожены подразделения ВСУ в двух населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот», - заявил Конашенков.

Штурмовые отряды ВС РФ продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка в ДНР. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов