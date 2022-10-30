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МО РФ: российская армия отразила наступление ВСУ на трех направлениях

14:34 30.10.2022
В это же время на Южно-Донецком направлении ВС РФ успешно провели наступательные действия.
МО РФ: российская армия отразила наступление ВСУ на трех направлениях
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В рамках специальной военной операции на Украине вооруженные силы России отразили наступление ВСУ на трех направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

На Купянском направлении две батальонные тактические группы, усиленные иностранными наемниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Они были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предприняли попытку наступления двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Луганской народной республики. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами. Противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника.

В это же время российские войска провели наступление на Южно-Донецком направлении. Штурмовые отряды ВС РФ в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики. Также они овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. В районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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