МО РФ: в районе города Запорожье поражены две РСЗО HIMARS

Согласно заявлению МО РФ, также была поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

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Вооруженные силы Российской Федерации поразили две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченовка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS», - заявил представитель МО РФ.

В Минобороны России также рассказали, что в районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что истребители ВС РФ сбили МиГ-29 ВСУ в Николаевской области. Также средства ПВО РФ за сутки уничтожили 14 БПЛА в районах ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов