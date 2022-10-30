ВС РФ нанесли удар по центру подготовки ССО Украины в районе Очакова в Николаевской области

Также уничтожены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 189 районах.

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова в Николаевской области.

Вместе с тем, оперативно-тактическая и армейская авиации, а также ракетные войска и артиллерия РФ поразили узел связи украинских военнослужащих в районе Беляевки в Херсонской области, уничтожили склад боеприпасов в районе Купянска в Харьковской области.

Помимо этого, уничтожены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 189 районах.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов