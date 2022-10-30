ВС РФ нанесли удар по центру подготовки ССО Украины в районе Очакова в Николаевской области
Также уничтожены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 189 районах.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Министерстве обороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова в Николаевской области.
Вместе с тем, оперативно-тактическая и армейская авиации, а также ракетные войска и артиллерия РФ поразили узел связи украинских военнослужащих в районе Беляевки в Херсонской области, уничтожили склад боеприпасов в районе Купянска в Харьковской области.
Помимо этого, уничтожены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 189 районах.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов