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Депутат Рады предупредил, что на Украину вернется «оброк»

Алиса Краузе
00:29 30.10.2022
На территории Украины могут ввести современный аналог «оброка».
Депутат Рады предупредил, что на Украину вернется «оброк»
© Фото: Pavlo_bagmut Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские депутаты в ближайшее время намерены ввести обязательные выплаты со стороны фермеров, решивших осуществлять торговлю с заграницей, которые составят 15% от ожидаемой прибыли в валюте. Об убийственном для владельцев сельскохозяйственных производств плане рассказал член Верховной рады Александр Дубинский.

Как указал депутат, подобная мера якобы должна бороться с невозвратом валютной выручки. Такой расклад, по его мнению, вынудит мелких аграриев продавать товар крупному зернотрейдеру или агрохолдингу.

Как заметил в своем Telegram-канале член правительства Украины, подобная практика вернет на украинские земли давно ушедший в историю «оброк». В итоге, законопроект будет служить сомнительно справедливому обогащению больших влиятельных компаний.

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