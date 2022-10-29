ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов

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Вооруженные силы Украины подвергли огню город Донецк, выпустив по нему 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 07.57 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 08.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ночью ВСУ за три часа обстреляли Донецк пять раз. Украинские националисты били по нескольким районам города из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.

