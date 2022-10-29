В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов

Елизавета Потейчук
09:09 29.10.2022
Украинские войска выпустили по городу 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов
© Фото: ТРК Звезда
Читайте нас на:

Вооруженные силы Украины подвергли огню город Донецк, выпустив по нему 11 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 07.57 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 08.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ночью ВСУ за три часа обстреляли Донецк пять раз. Украинские националисты били по нескольким районам города из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Нас было не жалко»: пленные бойцы ВСУ рассказали о недоучках на фронте и взятках
05:02 Армия
Видео
Прикрытие штурмовых групп и тактическая стрельба: кадры подготовки мобилизованных в тылу СВО
03:20 Армия
Видео
С опережением на год: кадры строительства БАМ-2 военными железнодорожниками ВВО
00:33 В стране и мире
Муж Пелоси после нападения перенес операцию из-за трещины в черепе
21:20 В стране и мире
ТАСС: отменено постановление о привлечении Собчак как подозреваемой в деле о вымогательстве
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.