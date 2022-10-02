Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО

На учебных местах бойцы закрепляют практические навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры практических занятий с мобилизованными военнослужащими. Подразделения, укомплектованные гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации и добровольцами, проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах, расположенных в тыловых районах проведения специальной военной операции.

На учебных местах бойцы закрепляют практические навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности. В рамках боевого слаживания подразделений военнослужащие отрабатывают различные тактические приемы в составе подразделений.

После завершения подготовки, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, бойцы приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.