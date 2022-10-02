В России создали аналог «шахид-беспилотника» ИГИЛ* для тренировок ПВО

Конструктор Владимир Малышев пояснил, что точность по сути своей кустарных БПЛА террористов говорит о том, что они регулировались более технологично обеспеченными «кураторами».

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В новом выпуске программы команда «Военной приемки» показала летательный аппарат, полностью имитирующий аналогичные, использованные террористами в сирийском конфликте. Тогда они использовали кустарные беспилотники для нападения с воздуха.

Грубая конструкция из деревянной рамы с неказистыми крыльями - ровно то, что использовали боевики, и по эффективности площади рассеивания, и по летно-техническим параметрам. Единственное отличие - наличие шасси для посадки, у террористов такие «самолеты» были «смертниками».

После запуска конструкция летит, практически касаясь земли, задевая грунт колесами. Это напоминает игру в «блинчики», когда плоский камень отскакивает от воды. Это происходит потому, что запуск был проведен по направлению ветра, что неправильно. В отличие от копии, беспилотники террористов таких условий не выдерживали и разваливались.

Принцип их «работы» тогда заключался в задаче поразить объекты противоборствующих им сил. Для этого необходимо было использовать GPS. Он имеет погрешность, но террористы не промахивались. Гендиректор и главный конструктор компании «Аэрокон» Владимир Малышев пояснил автору и ведущему «приемки» Алексею Егорову, что это говорит о корректировке действий террористов более технологично обеспеченными «кураторами». По его мнению, запуски сопровождали профессиональные самолеты-разведчики.

Реактивная ракета, вертолет, турбовинтовой самолет или даже точная копия коптера террористов - это не просто список летательных аппаратов, это - линейка многоразовых беспилотников новейшего универсального мишенного комплекса «Адъютант», специально созданного для тренировки российских систем ПВО. 360-градусные камеры на самых скоростных мишенях, предприятия, где создается комплекс и редкие кадры испытаний - в новом выпуске программы «Военная приемка» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и в социальных сетях.

* ИГИЛ (ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории России.