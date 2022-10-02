Бескрылый БПЛА: как работает самый быстрый беспилотник комплекса «Адъютант»

На скорости 130 километров в час ракета прощается с крылом: за счет этого происходит просадка, но в тот же момент за пять секунд скорость удваивается, и ракета быстро выходит на максимальный режим.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Скорость самой быстрой на сегодняшний день мишени из состава комплекса «Адъютант» - 500 километров в час. У этого беспилотника есть одна особенность - он взлетает со сбрасываемым крылом.

Оно одноразовое, и в него можно установить дополнительный бак с топливом. Мишень использует его на старте, а затем БПЛА набирает высоту и выходит в заданный район. По команде оператора с земли крыло отстреливается; внушительных размеров, оно больше не препятствует скоростному полету. Такую технологию не применяет никто в мире.

Мишень срывается со стартовой установки с такой силой, что установленная на ней экшн-камера «Военной приемки» летит вверх тормашками. На скорости 130 километров в час ракета прощается с крылом. За счет этого происходит просадка, но в тот же момент за пять секунд скорость удваивается, и ракета быстро выходит на максимальный режим. В это время крыло летит на землю и мягко падает.

Ну а ракета тем временем продолжает лететь. Оборудованная специальным устройством, увеличивающим радиолокационную заметность, она будет отображаться на радарах как большой летательный аппарат.

Реактивная ракета, вертолет, турбовинтовой самолет или даже точная копия коптера террористов - это не просто список летательных аппаратов, это - линейка многоразовых беспилотников новейшего универсального мишенного комплекса «Адъютант», специально созданного для тренировки российских систем ПВО. 360-градусные камеры на самых скоростных мишенях, предприятия, где создается комплекс и редкие кадры испытаний - в новом выпуске программы «Военная приемка» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и в социальных сетях.