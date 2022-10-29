«Помощь без выходных»: как военные РФ возвращают нормальную жизнь в Мариуполь

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Пока одни военнослужащие рубят дрова, другие уже засыпают в котлы с водой гречневую крупу. Масла не жалеют. Российские бойцы вместе с гражданским персоналом Минобороны кормят горячей кашей мирных жителей Мариуполя.

«Пятый месяц. Помощь идет постоянная, без выходных. Коллектив работает. Порядка двух тысяч человек каждый день подходит, питается», - рассказал военный с позывным «Гувер».

Около развернутой полевой кухни собирается длинная очередь. То, что она не редеет, а только с каждой минутой увеличивается, хорошо видно с верхних этажей ближайших домов. Повара, как обычно, будут работать до последнего посетителя.

Рабочие, пенсионеры, школьники - за горячей и ароматной кашей приходят целыми семьями. Детей и мам с малышами пропускают вперед. Маленькому Артему почти три года, скоро идти в детский сад. Его мама говорит, что жизнь понемногу возвращается в прежнее русло.

«Спасибо большое, выручаете. Большая помощь. И за обеды тоже спасибо. И бабушек наших подкармливаете, и нас в том числе. Спасибо. Вкусно, очень вкусно», - поблагодарила Инна.

Но еще свежи воспоминания о боевых действиях, когда хлеба в городе было не достать. Долгие недели в одном из подвалов прятались больше 350 человек - женщин и детей.

Раньше в этом подземном убежище даже не было лавочек. На полу были расстелены матрасы, а вдоль стен стояли деревянные поддоны. Кстати, здесь же сохранились разноцветные детские рисунки, нарисованные мелом.

Убежище на территории молокозавода оборудовано по всем правилам. Здесь работают системы вентиляции и подачи воды. Но было очень тесно - люди практически не покидали помещение два долгих месяца.

«Как семья. Все кушали с одного казана, все участвовали в приготовлении еды, ну и в быте всего убежища», - поделился энергетик предприятия Дмитрий Анишин.

Город постепенно возвращается к мирной жизни. На предприятии налаживается система фильтрации воды, а рабочие вместе со всеми жителями ждут, когда будет запущена первая линия по производству молока.