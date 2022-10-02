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Процесс сбора беспилотников комплекса «Адъютант» показали на видео

Егор Левин
15:05 02.10.2022
Предварительно элементы разрабатываются в конструкторском бюро, зачастую создателями становятся еще обучающиеся студенты, причем в помещениях, далеких от масштабов больших заводов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа программы «Военная приемка» показала процесс создания планеров для будущих беспилотников комплекса «Адъютант». Элементы имеют самые разные формы и предназначение, но все одинаково легкие и прочные.

К примеру, лонжероны выполнены из алюминиевого сплава и являются едва ли не единственной деталью не из композита. В погоне за минимальным весом убрано все лишнее. Итоговое изделие - центроплан воздушной мишени ракетного типа, очень легкий и технологичный.

На производство полноценной мишени уходит около недели. Технологичность процесса изготовления обусловлена необходимостью соблюдения коэффициента идентичности. Об этом «приемке» рассказал начальник войск ПВО Сухопутных войск Александр Леонов.

«Он позволяет определить, похожа ли эта мишень на цель, с которой мы будем бороться. В настоящее время коэффициент идентичности наших мишенных комплексов зачастую не превышает 0,3-0,4. Необходимо создавать комплексы, которые будут полностью идентифицировать этот коэффициент хотя бы до 0,7-0,8», - пояснил он.

Предварительно конструкции элементов разрабатываются в конструкторском бюро. Зачастую создателями становятся еще обучающиеся студенты. Причем в помещениях, далеких от масштабов больших заводов.

Перед непосредственной сборкой мишеням необходимо пройти участок контроля геометрии. 3 миллиона 700 тысяч точек специалист получает путем сканирования буквально за пару минут. Это обеспечивает достижение той точности изготовления, которая необходима. Наиболее важно промерить геометрию, сравнить ее с электронной моделью, чтобы найти возможные отклонения и при необходимости доработать оснастки.

Реактивная ракета, вертолет, турбовинтовой самолет или даже точная копия коптера террористов - это не просто список летательных аппаратов, это - линейка многоразовых беспилотников новейшего универсального мишенного комплекса «Адъютант», специально созданного для тренировки российских систем ПВО. 360-градусные камеры на самых скоростных мишенях, предприятия, где создается комплекс и редкие кадры испытаний - в новом выпуске программы «Военная приемка» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и в социальных сетях.

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