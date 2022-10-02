Высший беспилотаж: два реактивных БПЛА комплекса «Адъютант» совершили групповой полет

Медленно, но верно реактивные БПЛА занимают положение друг над другом и продолжают полет.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Эксклюзив нового выпуска программы «Военная приемка» - групповой парный полет двух реактивных беспилотников комплекса «Адъютант». Максимально сближаться в воздухе БПЛА, находящимся в ручном режиме, очень тяжело.

На кадрах видно, как медленно, но верно мишени выходят на заданные координаты и встают друг над другом, продолжая полет.

Реактивная ракета, вертолет, турбовинтовой самолет или даже точная копия коптера террористов - это не просто список летательных аппаратов, это - линейка многоразовых беспилотников новейшего универсального мишенного комплекса «Адъютант», специально созданного для тренировки российских систем ПВО. 360-градусные камеры на самых скоростных мишенях, предприятия, где создается комплекс и редкие кадры испытаний - в новом выпуске программы «Военная приемка» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и в социальных сетях.