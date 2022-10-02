360 градусов на 360 км/ч: эффектные кадры полета реактивного беспилотника комплекса «Адъютант»

Скорость в 360 км/ч показывает самая медленная из моделей - следующие за ней разгоняются до 500, 650 и в скором будущем до 800 километров в час.

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Четыре имеющихся на данный момент в России беспилотника комплекса «Адъютант» имеют различные характеристики, но схожи в одном - в наличии газотурбинного двигателя. Его конструктивная особенность - высокая скорость, до 360 километров в час. Такой БПЛА становится для ПВО скоростной высокоманевренной целью, качественно изображающей потенциального противника.

Отметим, скорость в 360 км/ч показывает самая медленная из моделей с турбореактивным двигателем. Следующие за ней развивают скорости до 500, 650 и в скором будущем до 800 километров в час. Подобные установленным на беспилотниках комплекса двигатели стоят на российских полноразмерных истребителях.

В момент старта реактивный БПЛА уходит в небо с полезной нагрузкой - на его «борту» установлены три экшн-камеры съемочной группы «Военной приемки», в числе которых снимающая на 360 градусов полет на скорости 360 километров в час.

Во всем мире существует лишь около 10-15 стран, которые в состоянии производить подобные мишени с подобными двигателями. Если в случае с воздушными мишенями все ясно, то в случае с морскими возникает вопрос - способны ли они ходить так же, как реальные ракеты, «впритирочку» к воде? Ответ - да, мишени «Адъютанта» имеют возможность летать на высоте 10 метров над водой благодаря специальному датчику в нижней части корпуса и точно выдерживать высоту. Также способны они и садиться в пресную воду.

Реактивная ракета, вертолет, турбовинтовой самолет или даже точная копия коптера террористов - это не просто список летательных аппаратов, это - линейка многоразовых беспилотников новейшего универсального мишенного комплекса «Адъютант», специально созданного для тренировки российских систем ПВО. 360-градусные камеры на самых скоростных мишенях, предприятия, где создается комплекс и редкие кадры испытаний - в новом выпуске программы «Военная приемка» на сайте телеканала «Звезда», приложении SMART.TV и в социальных сетях.