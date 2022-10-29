«Нас было не жалко»: пленные бойцы ВСУ рассказали о недоучках на фронте и взятках

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Искореженные танки, сбитые гусеницы и дымящиеся обломки бронемашин. Так выглядит украинская техника после неудачной попытки прорыва линии обороны на Николаево-Криворожском направлении.

Три батальона армии ВСУ, среди которых один танковый, атаковали участок вблизи населенного пункта Суханово. Наша артиллерия и танковый резерв дали противнику ожесточенный бой. В результате 14 танков противника уничтожено, а 18 украинских военных сдались в плен.

«В течении часа запрашиваем подмогу - тишина. При этом понимаем, что "арта", и ваша, и наша - кроет нас. Команд никаких не было. Командование молчало», - описал пленный военнослужащий ВСУ Виталий Крикливый.

Виталию Крикливому 45 лет. Мобилизован в ряды украинской армии в феврале, на фронте с 10 мая. Вместе со своим подразделением все это время он сидел в глухой обороне, но за три дня до наступления их перебросили под Херсон. И только в этот момент начали тренировать. Впервые за полгода.

«Мы не боевое подразделение, не штурмовики. Мы не были в нормальных боевых ситуациях, лицом к лицу. У нас не было боев. Мы окопные, мы сидели и выглядывали через бруствер», - объяснил Виталий.

Личный состав возрастной, а вот командование молодое и неопытное. Виталий оказался в группе, где четыре БМП с десантом и шесть танков поддержки. Мужчина признается: российские войска заманили их подразделение в мешок, который захлопнулся.

«Нас было не жалко, такое ощущение. Если спустя три часа атаки ни подмоги, ни эвакуации, и люди не могут выйти за периметр боя. Нас просто кинули в мешок и тут же завязали», - указал пленный.

Под артиллерийским огнем командир отделения бежал. Те, кто остались в живых, отступили. У Виталия не было этой возможности: его и еще четверых сослуживцев контузило. Когда подошли наши военные, мужчина добровольно сложил оружие. Хотя признается, решение принял нелегко. Ведь все это время его пугали страшилками о русском плене.

«Я лично не ожидал такого отношения. Я думал как: ну, военнопленные все-таки ограничены в своих правах, пораженцы. Но такое отношение, как сейчас к нам - думал, что будет хуже. Отношение хорошее, нормальное. Человеческое. Однозначно человеческое», - высказался Крикливый.

Побеседовать удалось и с другим военнопленным - лейтенантом украинской армии Виталием Тимощуком. Единственный в своей роте профессиональный танкист. Его подчиненные - необученные, мобилизованные гражданские. На освоение танковых специальностей им дали всего месяц.

«Не за три недели. Даже за три месяца танкиста нереально сделать. Все знали, что они необученные. Времени не хватает, чтобы обучить», - отметил Виталий.

Командир роты признается: в его батальоне ни одного украинского танка. В основном используются Т-72 еще 70-х годов производства, переданные Македонией. На устаревшей технике и с неподготовленным личным составом в бой отправили танковую роту Тимощука и три роты моторизованной пехоты. Была поставлена задача: прорвать первую линию обороны и закрепиться в лесополосе. Но группировка попала в окружение. Из 10 танков российские войска уничтожили шесть, а вместе с лейтенантом в плен сдались восемь его солдат.

«Работать надо было с головой. Я знал, что это моя работа... Я знаю, что это моя (вина - прим. ред.), но сверху давили. Я всем говорил, что личный состав неподготовлен», - признался лейтенант.

У тех в рядах ВСУ, кто имеет деньги, их попросту вымогают. Командиры обещают места в тылу, где можно отсидеться подальше от передовой, рассказывает военнопленный Ярослав Каменский. В его подразделении таким бизнесом промышляет командир с позывным «Школьник». За отказ платить он уже отправил в самое пекло боевых действий многих своих подчиненных.

«То, что конкретно они отстегивали деньги, я знаю - говорили. Я общаюсь со всеми: эти парни были на передке, их тоже засылали в такие места, где беспрерывно был обстрел. Да, все можно было за деньги. Можно было в отпуск съездить, бухать неделями и ни в чем себе не отказывать», - заметил Каменский.

Сдавшиеся в плен украинские солдаты и офицеры сейчас находятся в центре временного содержания. Им созданы необходимые бытовые условия: трехразовое питание, теплые вещи и связь с родственниками. Их дальнейшая судьба будет решаться в ближайшие недели. Возможно, большая часть вернется домой после очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной.