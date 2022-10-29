Армия В Минобороны состоялся прием в честь армейских спортсменов - победителей III Всемирных курсантских игр Алиса Краузе Награды российским военным спортсменам вручили заместители министра обороны Николай Панков, Виктор Горемыкин и Александр Фомин. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков принял участие в чествовании сборной команды Вооруженных Сил, ставшей победительницей III Всемирных курсантских игр, которое состоялось в Доме приемов Минобороны России. Выступая перед армейскими спортсменами, замминистра передал слова поздравления главы МО РФ и отметил, что сборная Вооруженных Сил установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных медалей в истории проведения курсантских игр. «Проводимые под эгидой Международного совета военного спорта состязания в полной мере соответствовали лозунгу этой организации - "Дружба через спорт". Они были наполнены духом взаимопонимания и единения будущей военной элиты разных стран, что является залогом доверительных отношений между государствами», - сказал Николай Панков. © Минобороны России По итогам Игр курсанты сборной ВС РФ в общекомандном медальном зачете заняли безоговорочное первое место, завоевав 145 медалей, из которых 73 золотых, 46 серебряных и 26 бронзовых. © Минобороны России Николай Панков вручил особо отличившимся курсантам медали «За успехи в спорте» и знаки отличия «Мастер спорта России». Кроме того, он отметил заслуги тренеров, благодаря которым сборная Вооруженных Сил России победила. Также Панков вручил медали «За укрепление боевого содружества» трем тренерам и медали «За трудовую доблесть» - еще трем тренерам. © Минобороны России Помимо Николая Панкова награды российским военным спортсменам вручили заместители министра обороны Виктор Горемыкин и Александр Фомин. Очередные воинские звания «Майор» получили старший тренер спортивной команды, главный судья по летнему биатлону, капитан Виктор Васильев и старший тренер спортивной команды, главный судья по волейболу, капитан Алексей Федосеев. © Минобороны России Николай Панков поблагодарил армейских спортсменов за честное служение Отечеству и выразил уверенность, что они не остановятся на достигнутом и будут покорять новые вершины, приумножая спортивную славу страны и ее Вооруженных Сил. © Минобороны России Всего в III Всемирных курсантских играх приняли участие 576 спортсменов из 20 стран мира. Второе место заняла команда Республики Беларусь (7 золотых, 19 серебряных, 18 бронзовых), третье Армения – (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая). В программе III Всемирных курсантских игр - соревнования по семи видам спорта, такие как международному военному пятиборью, легкой атлетике, спортивному ориентированию, стрельбе, волейболу, плаванию и летнему биатлону. © Минобороны России В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу в 2017 году была проведена работа по выдвижению кандидатуры Минобороны России для проведения III Всемирных курсантских игр в Санкт-Петербурге. В ходе голосования Совета директоров Международного совета военного спорта в Ницце (Франция) РФ была выбрана для проведения III Всемирных курсантских игр. Экспертное мнение и аналитика © Минобороны России