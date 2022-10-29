В Минобороны состоялся прием в честь армейских спортсменов - победителей III Всемирных курсантских игр
Награды российским военным спортсменам вручили заместители министра обороны Николай Панков, Виктор Горемыкин и Александр Фомин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Статс-секретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков принял участие в чествовании сборной команды Вооруженных Сил, ставшей победительницей III Всемирных курсантских игр, которое состоялось в Доме приемов Минобороны России. Выступая перед армейскими спортсменами, замминистра передал слова поздравления главы МО РФ и отметил, что сборная Вооруженных Сил установила абсолютный рекорд по количеству завоеванных медалей в истории проведения курсантских игр.