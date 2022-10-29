В стране и мире Пушилин рассказал, как обстоят дела на линии соприкосновения Алиса Краузе Врио главы ДНР рассказал об успехах российских войск на линии соприкосновения. © Фото: Сергей Батурин РИА Новости Читайте нас на: Подразделения российских войск в настоящий момент продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения. О текущей ситуации на полях СВО сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Пока ситуация на передовой не дошла до стадии, когда можно говорить об освобождении населенных пунктов. Тем не менее, по его словам, сейчас само движение вооруженных сил вперед уже много значит. Как объяснил врио главы ДНР, российские войска занимают более выгодные позиции. Экспертное мнение и аналитика