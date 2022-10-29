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Пушилин рассказал, как обстоят дела на линии соприкосновения

Алиса Краузе
03:04 29.10.2022
Врио главы ДНР рассказал об успехах российских войск на линии соприкосновения.
Пушилин рассказал, как обстоят дела на линии соприкосновения
© Фото: Сергей Батурин РИА Новости
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Подразделения российских войск в настоящий момент продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения. О текущей ситуации на полях СВО сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пока ситуация на передовой не дошла до стадии, когда можно говорить об освобождении населенных пунктов. Тем не менее, по его словам, сейчас само движение вооруженных сил вперед уже много значит.

Как объяснил врио главы ДНР, российские войска занимают более выгодные позиции.

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