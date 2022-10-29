С опережением на год: кадры строительства БАМ-2 военными железнодорожниками ВВО

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Данные работы начались с конца апреля 2021 года. Военные железнодорожники произвели работы по возведению насыпи земляного полотна, разработали грунт в выемках, а также обустроили водоотводные канавы. Эти работы были выполнены с помощью штатной техники железнодорожных войск ВВО - тяжелых колесных и гусеничных машин, в том числе карьерных сочлененных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, катков и техники, оборудованной гидромолотами.

Скальный грунт и крупные негабаритные добытые из карьера камни применялись для сооружения автодороги дублера и для возведения новой железнодорожной насыпи рядом с путями первой ветки БАМа. Насыпь на этом участке возводилась военнослужащими в несколько слоев. После каждого специальной лабораторией брались пробы, где производился анализ и заключение о соответствии государственным стандартам.

«Сейчас работы идут к завершению. Идем с опережением графика на один год. Сейчас производятся на насыпи планировочные работы. Так сказать, придаем "товарный вид": все выглаживаем, вымеряем», - рассказал командир батальона механизации Дмитрий Татаринов.