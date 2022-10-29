С опережением на год: кадры строительства БАМ-2 военными железнодорожниками ВВО
Строительство второго пути БАМа ведется на участке Улак-Февральск протяженностью 340 километров, задействовано более 1200 военных железнодорожников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военнослужащие железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО) выполняют задачу по строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) на севере Амурской области.
Военные строители заложили в тело железнодорожной насыпи на участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский порядка полумиллиона кубических метров скального грунта. На данный момент это составляет 98 процентов от планируемых основных земляных работ.