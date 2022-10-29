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С опережением на год: кадры строительства БАМ-2 военными железнодорожниками ВВО

03:20 29.10.2022
Строительство второго пути БАМа ведется на участке Улак-Февральск протяженностью 340 километров, задействовано более 1200 военных железнодорожников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие железнодорожной бригады Восточного военного округа (ВВО) выполняют задачу по строительству второго пути Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2) на севере Амурской области.

Военные строители заложили в тело железнодорожной насыпи на участке двухпутной вставки Огорон-Молдавский порядка полумиллиона кубических метров скального грунта. На данный момент это составляет 98 процентов от планируемых основных земляных работ.

© Минобороны России

Данные работы начались с конца апреля 2021 года. Военные железнодорожники произвели работы по возведению насыпи земляного полотна, разработали грунт в выемках, а также обустроили водоотводные канавы. Эти работы были выполнены с помощью штатной техники железнодорожных войск ВВО - тяжелых колесных и гусеничных машин, в том числе карьерных сочлененных самосвалов, экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, катков и техники, оборудованной гидромолотами.

Скальный грунт и крупные негабаритные добытые из карьера камни применялись для сооружения автодороги дублера и для возведения новой железнодорожной насыпи рядом с путями первой ветки БАМа. Насыпь на этом участке возводилась военнослужащими в несколько слоев. После каждого специальной лабораторией брались пробы, где производился анализ и заключение о соответствии государственным стандартам.

«Сейчас работы идут к завершению. Идем с опережением графика на один год. Сейчас производятся на насыпи планировочные работы. Так сказать, придаем "товарный вид": все выглаживаем, вымеряем», - рассказал командир батальона механизации Дмитрий Татаринов.

© Минобороны России

Стоит сказать, что военные железнодорожники увольняются в запас из Вооруженных Сил России с большим опытом работы на технике. Как правило, они выбирают специальности машиниста экскаватора, катка или автогрейдера, а также тракториста, бульдозериста и другие.

В общей сложности, работы по строительству второго пути БАМа ведутся на участке Улак-Февральск протяженностью 340 километров. В работах принимают участие более 1200 военных железнодорожников, задействовано порядка 1000 единиц техники различного назначения Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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