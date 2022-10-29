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Польские власти готовятся к интервенции на территории Западной Украины, относящейся к «историческим землям» их страны. Такую информацию озвучили в СМИ.

По сведениям прессы, партия «Право и справедливость» думала над реализацией своего плана относительно украинской земли задолго до начала конфликта Москвы и Киева. Притом, польские граждане уже обладают особыми правами на Украине, среди которых возможность получить любые виды социальных гарантий, а также право выполнять функции в правительстве страны и покупать местные фабрики и компании абсолютно законно.

Как полагает бельгийский портал Modern Diplomacy, Варшава рассчитывает на то, что ситуация на Украине закончится полным поражением ВСУ и эмиграцией первых лиц государства на Запад. Такое положение дел позволит Польше ввести свои войска на западные территории Украины и провести референдум об их присоединении. Подобный расклад, как полагают европейцы, поможет полякам предстать не в качестве оккупантов, а в роли «освободителей народа Украины».