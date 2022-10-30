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Спасти товарища, наладить связь: новые истории героизма бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 30.10.2022
Сохраняя самообладание и проявляя мужество и выдержку, российские военнослужащие оперативно восстанавливают разрушенную ударами врага связь и эвакуируют раненых товарищей.
Спасти товарища, наладить связь: новые истории героизма бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне специальной военной операции. Они демонстрируют высокий уровень подготовки, действуют решительно и смело при выполнении боевых задач.

© Минобороны России

Гвардии прапорщик Роман Воротилин, начальник аппаратной взвода связи

Гвардии прапорщик Роман Воротилин выполнял боевую задачу по обеспечению командного пункта всеми видами связи. Стремясь лишить российские подразделения устойчивого управления, противник атаковал позиции командного пункта. При этом применяя артиллерию и минометы.

При обстреле один из снарядов разорвался рядом с аппаратной связи, в результате чего она получила повреждения и загорелась. Рискуя жизнью, гвардии прапорщик Роман Воротилин эвакуировал из горящей аппаратной товарища, получившего тяжелые ранения, не способного выбраться самостоятельно. Роман оперативно оказал ему первую помощь, чем спас жизнь.

Невзирая на обстрелы, Воротилин развернул резервную станцию связи и восстановил связь внутри пункта управления и с вышестоящим командованием. Благодаря этому, командование пункта управления смогло вызвать подкрепление, после чего по позициям противника был нанесен артиллерийский удар.

© Минобороны России

Младший сержант Вадим Кочкин, механик-радиотелефонист реактивной артиллерийской батареи

Действуя в составе реактивной артиллерийской батареи младший сержант Вадим Кочкин выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной связи в подразделении. Батарея РСЗО поддерживала наступление батальонно-тактической группы в удерживаемых украинскими националистами районах.

Стремясь вернуть контроль над утраченными в ходе боев позициями, противник открыл артиллерийский огонь по расположению российских войск, вследствие чего часть техники связи получила повреждения и вышла из строя.

Несмотря на огонь противника, Вадим смог в критической ситуации восстановить работоспособность изделий в кратчайшие сроки. Смелые и решительные действия младшего сержанта Вадима Кочкина позволили обеспечить батарею РСЗО устойчивой связью для дальнейшего выполнения артиллерийским подразделением огневых задач.

© Минобороны России

Гвардии ефрейтор Ярослав Копенкин, водитель-линейный надсмотрщик отделения связи взвода

Гвардии ефрейтор Ярослав Копенкин эвакуировал с поля боя раненых военнослужащих танкового полка, которые вели ожесточенные бои с украинскими националистами. Прибыв в район боестолкновения, Копенкин организовал транспортировку раненых.

В ходе движения колонна, в которой двигался гвардии ефрейтор вместе с ранеными, подверглась массированному обстрелу подразделений украинских боевиков. Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, проявляя мужество и выдержку, Ярослав успешно доставил до медицинских подразделений раненных военнослужащих, сохранив им жизнь.

Материал подготовили Марина Крижановская, Николай Баранов.

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