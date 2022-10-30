Спасти товарища, наладить связь: новые истории героизма бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Гвардии прапорщик Роман Воротилин, начальник аппаратной взвода связи

Гвардии прапорщик Роман Воротилин выполнял боевую задачу по обеспечению командного пункта всеми видами связи. Стремясь лишить российские подразделения устойчивого управления, противник атаковал позиции командного пункта. При этом применяя артиллерию и минометы.

При обстреле один из снарядов разорвался рядом с аппаратной связи, в результате чего она получила повреждения и загорелась. Рискуя жизнью, гвардии прапорщик Роман Воротилин эвакуировал из горящей аппаратной товарища, получившего тяжелые ранения, не способного выбраться самостоятельно. Роман оперативно оказал ему первую помощь, чем спас жизнь.

Невзирая на обстрелы, Воротилин развернул резервную станцию связи и восстановил связь внутри пункта управления и с вышестоящим командованием. Благодаря этому, командование пункта управления смогло вызвать подкрепление, после чего по позициям противника был нанесен артиллерийский удар.