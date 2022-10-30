Спасти товарища, наладить связь: новые истории героизма бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
Сохраняя самообладание и проявляя мужество и выдержку, российские военнослужащие оперативно восстанавливают разрушенную ударами врага связь и эвакуируют раненых товарищей.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне специальной военной операции. Они демонстрируют высокий уровень подготовки, действуют решительно и смело при выполнении боевых задач.