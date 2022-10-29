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Французы признали Украину виновной в срыве зерновой сделки

Ирина Елагина
22:37 29.10.2022
Читатели Le Figaro признали обоснованность действий России по приостановке зерновой сделки.
Французы признали Украину виновной в срыве зерновой сделки
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Читатели французской газеты Le Figaro признали обоснованность действий России по приостановке зерновой сделки. Французы поддержали Россию в комментариях к статье «Война на Украине: Россия приостанавливает участие в экспортной сделке по зерну. Такое решение Москва приняла в ответ на атаку беспилотников, направленную против российских кораблей в Крыму».

Читатели интернет-версии издания признали правомерным решение Кремля и обвинили Киев в срыве соглашения, от которого зависят поставки продовольствия и удобрений по всему миру и, прежде всего, в страны Африки.

«Зеленский делает что угодно, не выполняет подписанных им соглашений. А заплатят за это бедные люди в Африке, которым не поставят зерна».

«ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению, Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать свое зерно».

«Обычный обман со стороны диктаторов из ЕС».

«Западники делают все, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира».

«Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью», - отметили читатели газеты.

Напомним, что сегодня Россия приостановила участие в зерновой сделке в ответ на атаку ВСУ военно-морской базы в Севастополе.

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