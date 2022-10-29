В стране и мире Захарова: ради денег и оружия киевский режим готов на теракты, ядерный шантаж и убийства Ирина Елагина Официальный представитель МИД РФ прокомментировала реакцию Киева на приостановку участия России в зерновой сделке. © Фото: Ukraine Presidential Press Servi Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Киева на приостановку участия России в зерновой сделке. «Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее МИД РФ заявил о приостановке участия России в зерновой сделке в связи с использованием ВСУ гуманитарного коридора в Черном море для атаки на корабли ВМФ России в Севастополе. Как пишет Захарова, «глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы "зернового коридора"». Экспертное мнение и аналитика