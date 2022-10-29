Захарова: ради денег и оружия киевский режим готов на теракты, ядерный шантаж и убийства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Киева на приостановку участия России в зерновой сделке.
«Киевскому режиму не нужна мировая стабильность и продовольственная безопасность, иначе все забудут о Зеленском и Кулебе. Поэтому они делают все, чтобы страшными методами напоминать о себе. Теракты, ядерный шантаж, убийства - лишь бы им шли деньги и оружие. Ну и снег тоже чтобы шел над Зеленским», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее МИД РФ заявил о приостановке участия России в зерновой сделке в связи с использованием ВСУ гуманитарного коридора в Черном море для атаки на корабли ВМФ России в Севастополе. Как пишет Захарова, «глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество потребовать от России выполнять принятые на себя обязательства по обеспечению работы "зернового коридора"».