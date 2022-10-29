ВСУ обстреляли Горловку в ДНР снарядами «натовского» калибра

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Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных сил Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщило, что вооруженные силы Украины обстреляли поликлинику и детский сад в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. В одном из поврежденных при обстреле зданий повреждено остекленение, в другом кровля и плиты перекрытия, заявили в представительстве.