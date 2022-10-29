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Bloomberg: авиаперевозчики терпят убытки из-за закрытого неба над Россией

Ирина Елагина
17:01 29.10.2022
Европейские авиаперевозчики тратят лишнее топливо и время при полетах в Азию из-за необходимости облетать Россию.
Bloomberg: авиаперевозчики терпят убытки из-за закрытого неба над Россией
© Фото: Wolfgang Minich, picture alliance, Globallookpress
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Европейские авиаперевозчики терпят убытки из-за дополнительных расходов на топливо и время в пути полетах в Азию из-за необходимости облетать Россию. Агентство Bloomberg проанализировало экономические последствия закрытие воздушного пространства России для авиакомпаний из США и Евросоюза в ответ на аналогичные ограничения Запада для российских перевозчиков.

Air France-KLM при рейсах в Японию приходится лететь через Казахстан и Монголию, что увеличило время перелетов. Так, рейс Париж — Токио теперь длится 14 часов.

Британская Virgin Atlantic в октябре отказалась от рейсов в Гонконг и назвала закрытие воздушного пространства России основной причиной своего решения.

Финский национальный перевозчик Finnair , соединяющий Восточную Азию с Европой и США, тоже столкнулся с трудностями на рейсах в Японию, Китай и Корею. Так, перелеты в Токио теперь занимают 13,5 часа вместо 9,5.

«Большинство европейских перевозчиков будут выяснять, какие маршруты по-прежнему прибыльны и нужно ли им менять частоту, добавлять остановки или добавлять еще один этап к рейсам, чтобы расчеты работали», - рассказал агентству эксперт Марк Мартин, основатель базирующейся в Дубае компании Martin Consulting LLC, которая консультирует авиационную отрасль.

Эксперт отметил также, что проблема заключается не только в дополнительном времени и топливе. Из-за увеличения времени полета авиакомпаниям придется заменять самолеты и, возможно, продавать меньше посадочных мест пассажирам, что уменьшить нагрузку на борт.

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