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Внезапный удар: как работают гаубицы «Мста-С» на полях СВО

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
01:59 29.10.2022
Одна из ключевых задач артиллеристов на «Мста-С» в ходе спецоперации - контрбатарейная борьба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Самоходная гаубица «Мста-С» лишь на мгновение выглянула из лесопосадки, чтобы нанести внезапный удар. Автоматизированная система наведения не оставляет шансов врагу: 152-миллиметровый снаряд уходит к цели.

В послужном списке этого экипажа уже есть уничтоженные минометные расчеты ВСУ, радиолокационные станции, штабы и опорные пункты боевиков. Артиллеристы Южного военного округа всегда готовы прийти на помощь и нашей пехоте.

«Уничтожали недавно, на днях, три расчета АГС. Там ситуация была, что наши попали в ловушку. Надо было вытащить, и мы произвели около 35 выстрелов. Эти ребята вышли», - рассказал командир орудия с позывным «Маяка».

Сейчас ключевая задача - это контрбатарейная борьба. Как только украинская артиллерия подает «голос», тут же следует максимально точный ответ.

«Мы стоим далеко, поражаем дальние цели. В основном, артиллерию противника, пехоту - по надобности», - объяснил оператор наводчик САУ 2С19 «Мста-С» с позывным «Ильич».

С начала спецоперации только эта самоходная гаубица произвела уже почти две тысячи выстрелов по противнику. Артиллеристы работают в любое время суток. Боекомплект гаубицы - 50 снарядов, и как раз сейчас завершается их загрузка, после чего «Мста-С» сразу же поменяет позицию.

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