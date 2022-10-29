МО РФ: под Харьковом уничтожены две установки РСЗО HIMARS
© Фото: ТРК "Звезда"
МО РФ: под Харьковом уничтожены две установки РСЗО HIMARS
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МО РФ: под Харьковом уничтожены две установки РСЗО HIMARS
© Фото: ТРК "Звезда"
МО РФ: под Харьковом уничтожены две установки РСЗО HIMARS
Экспертное мнение и аналитика
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