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Экс-советник Белого дома посчитал, что спонсировать Украину должна Европа

Алиса Краузе
00:39 29.10.2022
Американский политик предложил переложить бремя финансовой помощи Украине на ЕС.
Экс-советник Белого дома посчитал, что спонсировать Украину должна Европа
© Фото: Manfred Vollmer imageBROKER.com Globallookpress
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Американские власти должны сфокусироваться на исправлении экономической ситуации в стране, а экономическую нагрузку по поддержке Киева оставить на Евросоюзе. Соответствующее мнение высказал Дуг Бэндоу, являвшийся советником экс-президента США Рональда Рейгана.

Он посчитал несправедливым факт, что Вашингтон помогает Украине намного больше Европы. По словам политика, пока Америка остается в деле, ЕС не будет действовать активно.

«Когда европейцы выполнят свои обещания сделать значительно больше?» - задался вопросом Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

Как указал экс-советник, в завершившимся в сентября 2022 финансовом году дефицит бюджета Соединенных Штатов составил 1,4 миллиарда долларов. Государственный долг перед населением уже перешел отметку в 100% ВВП и движется к 106%, что повторит рекорд послевоенного 1946 года. Более того, по прогнозу Бюджетного управления Конгресса в середине ХХI века этот показатель может подняться до 185%, что станет большой проблемой для экономического роста страны.

Политик заметил, что в Европе не ощущают большой опасности боевых действий, развернувшихся на украинской территории. Все потому, считает Бэндоу, что европейцы рассчитывают на защиту со стороны Соединенных Штатов.

«Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, пока Вашингтон мчится к финансовому Армагеддону», - высказался приближенный бывшего главы государства.

Экс-секретарь заявил, что США пора изменить финансовые приоритеты, и предстоящие выборы в Конгресс дают отличную возможность сделать это. По его мнению, Вашингтону пора понять, что Украина - это в первую очередь проблема Европы, а не США, и показать ЕС свое намерение заняться собственной экономикой, сократив спонсирование Киева.

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