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The Hill: на Западе не очень понимают, что именно происходит на Украине

Марина Крижановская
06:14 28.10.2022
Автор материала указывает, что было бы ошибочно считать, что США не вовлечены в украинский конфликт.
The Hill: на Западе не очень понимают, что именно происходит на Украине
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress
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В США озабочены мнением и решением избирателей накануне ноябрьских выборов в Палату представителей. Принимается во внимание участие Соединенных Штатов в украинских делах, а также состояние экономики и уровень инфляции внутри самой страны.

Также американцы задаются вопросом: чем закончится конфликт на Украине? Так, автор статьи для издания The Hill поднимает тему: насколько хорошо США осведомлены о том, что происходит на Украине на самом деле.

«Союзники не желают отвечать на этот вопрос, так как задавать его в одиночку - это риск выявления весьма существенных расколов в поддержке Украины», - пишет автор Джошуа Хумински.

Также автор констатирует факт влияния Соединенных Штатов на украинский конфликт.

«Но предполагать, что США или Запад в более широком смысле не имеют влияния в этом конфликте - значит игнорировать реальность. Они являются значительной частью этого конфликта. У Запада есть интересы в этом конфликте, и предполагать, что это просто заряжание ружья и передача его Украине, - неискренне в лучшем случае, а в худшем - опасно», - анализирует автор.

Немногим ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в боях в семь-десять раз выше российских. Он отметил, что официальный Киев не жалеет людей, борется с Россией до последнего украинца.

Также во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» он рассказал, что на Украине происходит сращивание националистов с неонацистами. Последователи бандеровцев, убивавшие в годы Второй мировой войны по поручению гитлеровцев мирных людей на оккупированных территориях, теперь являются там одной из фундаментальных проблем.

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