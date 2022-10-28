Инфекционист предупредил о возможности всплесков коронавируса

Общая ситуация с COVID-19 показывает, что пандемия, скорее всего, подходит к завершению.

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Вполне вероятно, что пандемия COVID-19 близится к своему завершению. Такое мнение высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.

По словам специалиста, небольшие всплески активности заболевания могут периодически появляться, однако каждая следующая волна оказывается слабее предшествующей. Причем, уменьшается как число заболевших, так и тяжесть перенесения инфекции.

«Все вместе идет к затуханию», - отметил врач в интервью РИА Новости.

Тем не менее, как указал Никифоров, делать определенные прогнозы относительно ситуации с коронавирусом довольно сложно. В частности, пока нельзя понять, как поведет себя новый вариант штампа «омикрон» - «цербер», но, предположительно, тяжелое течение болезни он вызывать не будет.