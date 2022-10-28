Обнаружить и распознать угрозу: что делает «Аллигатор» одним из лучших вертолетов ВКС РФ

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Ка-52 отправляется на боевое задание. Это один из самых совершенных вертолетов на вооружении российских ВКС. Работают экипажи много, по три-четыре вылета за летную смену. «Аллигаторы» наводят ужас на националистов в зоне проведения спецоперации.

Винтокрылые машины несутся со скоростью 300 километров в час, всего в нескольких метрах над землей. В густонаселенных районах необходимо постоянно маневрировать, при этом нужно оставаться вне зоны действия украинских систем ПВО. Лишь выйдя в заданный район, «Аллигатор» резко набирает высоту и производит пуск неуправляемых ракет.

Этот прием называется стрельба с кабрирования. Пуск ракет по навесной траектории позволяет увеличить дальность поражения цели практически вдвое и обезопасить летчиков от ударов вражеских комплексов ПВО. После стрельбы вертолет снижается, экипаж выполняет противоракетный маневр и уходит на аэродром. Средства объективного контроля подтверждают поражение цели. Для экипажей армейской авиации, такие вылеты - ежедневная работа.

Сразу после возвращения экипажей с задания за дело принимаются техники. Машины нужно дозаправить, пополнить боекомплект. Арсенал «Аллигатора» весьма внушительный. Кроме 30-ти миллиметровой пушки, в зависимости от поставленной задачи, на подвесах могут размещаться шесть управляемых ракет плюс два блока неуправляемых: по одному с каждой стороны.

Пушка у Ка-52 не авиационная, а такая же, как у БМП - 2А42 - самая универсальная в российской армии. С боеприпасами калибра 30 мм недостатка в войсках нет. Здесь на аэродроме вертолеты готовят к вылету, как только лопасти винтов прекращают вращаться. Новая задача может поступить в любой момент. Всего пятнадцать минут, и машина вновь готова к бою. Но скорость не должна идти в ущерб качеству. И техники это понимают, ведь от их работы зависит не только выполнение задачи, но и жизни экипажа.

Сердцем Ка-52 является его радиолокационный комплекс «Арбалет-52», двухканальный, с двумя независимыми антеннами. Первая, размещенная в носовой части, служит для поиска и атаки целей. Вторая антенна обеспечивает круговой обзор для контроля воздушного пространства. Функции обороны машины отрабатывает уникальная система защиты.

Отдельно стоит рассказать про систему защиты вертолета. «Витебск» автоматически обнаруживает облучение лазера, радиолокатора или пуск ракеты и тут же активирует применение пассивных помех, отстреливая тепловые ловушки. Помимо этого, система осуществляет активную защиту в инфракрасном и радиодиапазоне, нарушая наведение ракет. То есть, она сама обнаруживает и распознает угрозу, а затем принимает оптимальное решение противодействия.

Во время вылета экипаж практически не отвлекается на оборону. Все происходит в автоматическом режиме. Ка-52 регулярно подтверждает звание самого безопасного, оснащенного и надежного боевого вертолета. Он вполне может выполнять функцию летающего координационного центра и выдавать целеуказания на удалении до 300 километров - целый фронт.

«Аллигаторы» взлетают друг за другом и берут курс на запад. Свой профессиональный праздник летчики армейской авиации встречают на боевых вылетах. И, наверное, символично, что удары по неонацистам они наносят именно в этот день. В день, в который 78 лет назад, Украина была полностью освобождена от фашистских захватчиков.