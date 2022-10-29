Провести разведку и уничтожить ДРГ врага: в МО рассказали новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Сержант Александр Литвинов

Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Литвинова выполняло задачу по поиску диверсионно-разведывательной группы из числа украинских националистов в районе одного из населенных пунктов. При продвижении по прилегающей к поселку лесополосе сержант Литвинов обнаружил группу вооруженных боевиков.

После оценки обстановки, он принял решение навязать бой противнику. Воспользовавшись условиями местности, сержант Литвинов с подчиненными занял выгодные позиции и открыл огонь по врагу.

Находясь под шквальным огнем сопротивлявшегося противника, Александр сумел оказать помощь в эвакуации пяти раненым боевым товарищам. По итогам боя отделением сержанта Литвинова были уничтожены два расчета ПТРК противника. Оставшиеся в живых националисты отступили.

Благодаря умелым действиям сержанта Александра Литвинова, а также профессионализму его подчиненных, боевая задача была успешно выполнена.