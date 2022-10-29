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Провести разведку и уничтожить ДРГ врага: в МО рассказали новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:00 29.10.2022
Военнослужащие ВС РФ умело ориентируются на местности и в бою, обнаруживая и уничтожая вражеские диверсионно-разведывательные группы, успешно выполняют поставленные задачи.
Провести разведку и уничтожить ДРГ врага: в МО рассказали новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Александр Литвинов

Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Александра Литвинова выполняло задачу по поиску диверсионно-разведывательной группы из числа украинских националистов в районе одного из населенных пунктов. При продвижении по прилегающей к поселку лесополосе сержант Литвинов обнаружил группу вооруженных боевиков.

После оценки обстановки, он принял решение навязать бой противнику. Воспользовавшись условиями местности, сержант Литвинов с подчиненными занял выгодные позиции и открыл огонь по врагу.

Находясь под шквальным огнем сопротивлявшегося противника, Александр сумел оказать помощь в эвакуации пяти раненым боевым товарищам. По итогам боя отделением сержанта Литвинова были уничтожены два расчета ПТРК противника. Оставшиеся в живых националисты отступили.

Благодаря умелым действиям сержанта Александра Литвинова, а также профессионализму его подчиненных, боевая задача была успешно выполнена.

© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Роман Курлов

Командир взвода гвардии старший лейтенант Роман Курлов вместе с подчиненными выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от националистов. Противник предпринял попытку контратаки при поддержке бронетранспортера. В результате обстрела гранатометчик из взвода Романа Курлова получил ранение.

Гвардии старший лейтенант Курлов оценил обстановку и, несмотря на обстрел, незамедлительно перетащил раненого гранатометчика в укрытие, оказал ему первую помощь. После взял его оружие и прицельным выстрелом из РПГ-7 уничтожил БТР противника.

Продолжая бой и действуя на передовом рубеже атаки, Роман лично уничтожил из штатного оружия 12 националистов. Смелые и решительные действия гвардии старшего лейтенанта Романа Курлова, а также профессиональные и слаженные действия его подчиненных, способствовали освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов.

© Минобороны России

Сержант Илья Ящуринский, командир огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота

Командир огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Илья Ящуринский вместе с подчиненными выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника. Вражеская ДРГ действовала на подступах к одному из населенных пунктов, занятому националистами.

Находясь на позиции, морские пехотинцы вели наблюдение за прилегающей местностью с помощью квадрокоптера. Во время разведки лесопосадки в 500 метрах от занимаемых отделением позиций была обнаружена ДРГ противника из шести человек, которые минировали местность.

После оценки обстановки сержант Илья Ящуринский незамедлительно принял решение уничтожить боевиков. Двумя точными выстрелами из огнемета Илья уничтожил четырех националистов. Оставшиеся в живых боевики спаслись бегством.

В результате умелых и профессиональных действий сержанта Ильи Ящуринского была сорвана попытка противника заминировать подступы к поселку. Это позволило российским подразделениям развить наступление и освободить населенный пункт.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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