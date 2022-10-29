Провести разведку и уничтожить ДРГ врага: в МО рассказали новые истории подвигов бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Сержант Илья Ящуринский, командир огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота
Командир огнеметного отделения морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Илья Ящуринский вместе с подчиненными выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника. Вражеская ДРГ действовала на подступах к одному из населенных пунктов, занятому националистами.
Находясь на позиции, морские пехотинцы вели наблюдение за прилегающей местностью с помощью квадрокоптера. Во время разведки лесопосадки в 500 метрах от занимаемых отделением позиций была обнаружена ДРГ противника из шести человек, которые минировали местность.
После оценки обстановки сержант Илья Ящуринский незамедлительно принял решение уничтожить боевиков. Двумя точными выстрелами из огнемета Илья уничтожил четырех националистов. Оставшиеся в живых боевики спаслись бегством.
В результате умелых и профессиональных действий сержанта Ильи Ящуринского была сорвана попытка противника заминировать подступы к поселку. Это позволило российским подразделениям развить наступление и освободить населенный пункт.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.