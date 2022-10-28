Умер один из «отцов» рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

© Фото: IMAGO Scott Weiner Globallookpress

Легендарный американский музыкант, один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис умер в своем доме в штате Теннесси в возрасте 87 лет. О смерти звезды рок-н-ролла сообщили представители его дирекции.

«Льюис, возможно, последняя настоящая, великая икона рождения рок-н-ролла, чье сочетание блюза, госпела, кантри, хонки-тонка и сырых, грохочущих сценических выступлений так угрожало молодому Элвису Пресли, что заставило его плакать, умер», - процитировала телекомпания CBS заявление представителя музыканта.

Льюсис достиг вершины славы в середине 1960-х годов, наряду с Элвисом Пресли, Чаком Берри и Литтл Ричардом он был звездой рок-н-ролла первой величины. За неистовую энергию и буйную технику игры на пианино (музыкант в порыве страсти бил по клавишам головой и ногами) его называли «убийцей».

В 1986 году, когда создавался Зал славы рок-н-ролла, Джерри Ли Льюис вошел в число первых десяти его почетных членов. В последний раз имя музыканта звучало в прессе несколько дней назад, когда его включили в Зал славы музыки кантри, но из-за болезни Льюсис не смог присутствовать на церемонии, и награду за него получил и привез к нему в Мемфис близкий друг Крис Кристофферсон.