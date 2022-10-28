В стране и мире Будет как новая: как идет реставрация легендарной подлодки «Ленинский комсомол» Ирина Елагина Ксения Шойгу поделилась видео из цеха, где кораблю возвращают первозданный облик. © Видео: ksenia_shoigu Telegram © Фото: ksenia_shoigu Telegram Читайте нас на: Легендарной «К-3» - первой советской атомной подлодке «Ленинский комсомол» - возвращают первозданный вид. Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристского кластера «Остров Фортов», рассказала о ходе реставрационных работ в своем Telegram-канале. «Носовую и кормовую части лодки спозиционировали друг относительно друга с ювелирной точностью, а затем соединили аккуратным и надежным сварочным швом. На очереди — финальное восстановление легкого корпуса, возвращение на место рулей, стабилизаторов и антенн», - рассказала Ксения Шойгу. Восстановительные работы продлятся еще несколько месяцев. По плану, отреставрированный атомоход станет экспонатом Музея военно-морской славы - его открытие намечено на лето 2023 года. Экспертное мнение и аналитика