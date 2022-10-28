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ООН призвала обеспечить доступ российских удобрений на рынки

Ирина Елагина
19:46 28.10.2022
В ООН считают, что ситуация требует срочного вмешательства, чтобы развивающиеся страны получили удобрения к началу посевной кампании.
ООН призвала обеспечить доступ российских удобрений на рынки
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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Российские удобрения должны вернуться на мировые рынки. Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу заявил о стремлении ООН устранить барьеры в мировой торговле российскими удобрениями.

«ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, необходимо облегчение торговли ими. Генеральный секретарь ООН и глава ЮНКТАД Ребека Гринспен, а также другие проводят много времени за работой над тем, чтобы устранить существующие барьеры. У нас есть только небольшое окно возможностей, чтобы успеть к новой посевной кампании в развивающихся странах. Удобрения необходимо доставить туда, где в них есть необходимость», - процитировало ТАСС Дюжаррика.

Напомним, что соглашение о беспрепятственном пропуске кораблей с грузом российских удобрений стало частью так называемой зерновой сделки и, как подчеркивают в Кремле, «абсолютно не выполняется».

По данным помощника президента Российской Федерации Юрия Ушакова, сейчас «300 тысяч тонн удобрений находится в различных европейских портах и их никто пока забрать не может».

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