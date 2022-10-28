У фотографов на Арбате изъяли краснокнижную ушастую сову

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В центре Москвы спасли краснокнижную ушастую сову. Редкую птицу использовали для привлечения клиентов уличные фотографы на Арбате. Об инциденте сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сейчас сова в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты», - отметили в Telegram-канале ведомства.

В столичной мэрии напомнили, что ушастые совы внесены в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, учтены эти пернатые и в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Фотографы, у которых изъяли сову, не смогли предъявить документы на животное.

«На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли», - подчеркнули в администрации.

Столичная мэрия просит горожан обращать внимание на факты использования диких животных как реквизита для фотосъемки и делиться информацией по телефону +7 (495) 777-77-77.