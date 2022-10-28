В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У фотографов на Арбате изъяли краснокнижную ушастую сову

Ирина Елагина
19:52 28.10.2022
Спасенную птицу отправили в Центр реабилитации диких животных.
У фотографов на Арбате изъяли краснокнижную ушастую сову
© Фото: kgh_moscow Telegram
Читайте нас на:

В центре Москвы спасли краснокнижную ушастую сову. Редкую птицу использовали для привлечения клиентов уличные фотографы на Арбате. Об инциденте сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сейчас сова в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где ее обследуют специалисты», - отметили в Telegram-канале ведомства.

В столичной мэрии напомнили, что ушастые совы внесены в Красную книгу Москвы как уязвимый вид, учтены эти пернатые и в Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Фотографы, у которых изъяли сову, не смогли предъявить документы на животное.

«На владение этими редкими птицами нужно получать специальное разрешение, но документы на сову фотографы предоставить не смогли», - подчеркнули в администрации.

Столичная мэрия просит горожан обращать внимание на факты использования диких животных как реквизита для фотосъемки и делиться информацией по телефону +7 (495) 777-77-77.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:40 В стране и мире
Семь человек погибли, три пострадали в ДТП в Белгородской области
17:07 Армия
Видео
Шойгу: в ходе частичной мобилизации в военкоматы обратилось 13 тысяч добровольцев
17:09 Армия
Видео
Шойгу: 41 тысяча мобилизованных граждан принимает участие в СВО в составе подразделений
15:50 В стране и мире
На дом Нэнси Пелоси было совершено нападение
13:44 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.