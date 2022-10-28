По предварительным данным, пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом.

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Семь человек погибли, три пострадали в ДТП в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская газель столкнулась со стоящим на обочине бензовозом. На данный момент известно о 7 погибших и 3 пострадавших», - сообщил в Telegram-канале губернатор области.

По сообщению Гладкова, на место происшествия выехали бригады скорой медицинской помощи. Губернатор также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.