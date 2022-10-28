Вандалы облили краской православную церковь Рождества Богородицы в Женеве

Постпредставительство РФ при ООН в Женеве сообщило об акте вандализма.

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Постпредставительство РФ при ООН в Женеве сообщило об акте вандализма в отношении православного храма РПЦ за рубежом. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 октября.

«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве - действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской православной церкви», - процитировало РИА Новости сообщение российской дипмиссии.

Ранее митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний посетил с рабочим визитом Швейцарию и провел богослужение в ставропигиальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.