В Крыму погибла журналист «России сегодня» Светлана Бабаева

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Руководитель регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

«Света, неугомонная Света - профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась "за ленточку", желая поддержать наших героев. Шальная пуля... Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать...» - цитирует РИА Новости слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.

Светлана Бабаева стала советником МИА «Россия сегодня» в декабре 2016 года. С лета 2019 года работала на должности руководителя регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Российская журналистка родилась в Москве 24 июня 1972 года, окончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Карьерный путь Светланы Бабаевой начался с газеты «Московские новости» в отделе экономики, а позднее начала работать в «Известиях» в отделе политики.