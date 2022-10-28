Шойгу: в рамках частичной мобилизации призвали 1 300 сотрудников органов исполнительной власти
По данным министра обороны, частичная мобилизация затронула сотрудников органов власти.
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Частичная мобилизация затронула сотрудников органов власти субъектов Российской Федерации. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Ново-Огарево.
«В ходе частичной мобилизации были призваны и направлены в войска более 1 300 представителей органов исполнительной власти различного уровня», - доложил министр обороны президенту.
Напомним, что сегодня Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным заявил о завершении частичной мобилизации в России.