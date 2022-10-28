Шойгу доложил президенту РФ о ходе частичной мобилизации
Шойгу доложил президенту РФ о ходе частичной мобилизации.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Шойгу доложил президенту РФ о ходе частичной мобилизации.
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Шойгу доложил президенту РФ о ходе частичной мобилизации
Шойгу доложил президенту РФ о ходе частичной мобилизации.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Шойгу доложил президенту РФ о ходе частичной мобилизации.
Экспертное мнение и аналитика
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