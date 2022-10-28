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ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса

Алексей Курильченко
15:52 28.10.2022
Обеспечение доступного жилья для военнослужащих - участников НИС, в том числе выполняющих боевые задачи, является одним из приоритетов банка.
ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взноса
© Фото: ПСБ
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ПСБ запускает военную ипотеку без первоначального взноса. Предложение распространяется как на новостройки, так на вторичный рынок жилья. Воспользоваться предложением могут военнослужащие, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС) и имеющие право на заключение договора целевого жилищного займа.

«ПСБ является лидером рынка военной ипотеки и первым запускает военную ипотеку с нулевым взносом. Обеспечение доступного жилья для военнослужащих - участников НИС, в том числе выполняющих боевые задачи, является одним из приоритетов банка. Новые условия военной ипотеки позволят тысячам военнослужащих и их семей решить вопрос с жильем на максимально комфортных условиях. Возможность взять ипотеку сразу после заключения контракта, не дожидаясь, когда необходимая для первоначального взноса сумма накопится на счете, и обслуживание кредита при поддержке государства являются важными преимуществами программы, поэтому мы ожидаем кратного увеличения спроса на нее», - отметил директор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Давыд Коробченко.

По программам «Военная ипотека. Новостройка» и «Военная ипотека. Вторичный рынок» ставка составит 8% для зарплатных клиентов ПСБ, 8,2% - для других участников НИС. Участник НИС может подать заявку на военную ипотеку без первоначального взноса в офисе ПСБ, для этого необходим паспорт и свидетельство участника НИС, дополнительных документов не потребуется. Решение о выдаче кредита в ПСБ принимается сразу в день обращения.

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