Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Памятник летчикам-испытателям: истребитель МиГ-29 обрел место вечной стоянки в Жуковском

Константин Исаев
13:28 28.10.2022
Специалистам пришлось провести непростую операцию по транспортировке боевой машины - ее везли по улицам на буксире. И теперь МиГ-29 станет памятником летчикам-испытателям.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Наверное, трудно найти в России город, в котором было бы так много самых разных самолетов, стоящих на постаментах, как в Жуковском. Это действительно город авиаторов, и сегодня открывается памятник еще одному самолету - МиГ-29СМТ.

Истребитель проходил службу в Астраханской области, и после выработки ресурса по инициативе местных жителей его доставили в Жуковский летно-испытательный институт, где отреставрировали и подготовили к установке. Неделю назад, ночью, чтобы не мешать движению, его осторожно перевезли от аэродрома к мемориальному скверу и закрепили на постаменте.

МиГ-29СМТ в каком-то смысле вершина развития всей линейки модификаций легендарного истребителя. Отличий от простого 29-го здесь очень много. Во-первых, за счет дополнительных топливных баков радиус действия самолета увеличился почти в три раза, также у него есть штанга для дозаправки в воздухе, панель управления полностью цифровая, максимально облегчающая летчику боевую работу, ну и, конечно, вооружение.

МиГ-29СМТ может нести самые современные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», причем работать не только по земле, но и по надводным целям противокорабельными ракетами. Одним словом, это уже многофункциональный истребитель поколения 4+.

Нельзя не отметить само место, где установлен памятник. Это мемориальный сквер города Жуковский на улице Александра Федотова - известного летчика-испытателя, который поднимал в небо множество самых разных самолетов, в том числе, конечно, и вот такой МиГ-29СМТ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
11:52 В стране и мире
Видео
«Своих не бросаем»: Ярошенко рассказал, чем займется в Общественной палате РФ
09:38 В стране и мире
Пашинян: Армения согласна установить отношения с Азербайджаном по предложенным РФ принципам
15:20 В стране и мире
Видео
«Замечательное поколение»: Пиманов о том, как через футбол показать героев Великой Отечественной
09:12 В стране и мире
В Венгрии заявили, что общества стран Европы расколоты из-за отношения к России
Популярное
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Видео
Шойгу: в ходе тренировки отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника
Видео
Мощь дальней авиации: кадры полета Ту-95МС в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.