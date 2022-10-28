Памятник летчикам-испытателям: истребитель МиГ-29 обрел место вечной стоянки в Жуковском

Специалистам пришлось провести непростую операцию по транспортировке боевой машины - ее везли по улицам на буксире. И теперь МиГ-29 станет памятником летчикам-испытателям.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Наверное, трудно найти в России город, в котором было бы так много самых разных самолетов, стоящих на постаментах, как в Жуковском. Это действительно город авиаторов, и сегодня открывается памятник еще одному самолету - МиГ-29СМТ.

Истребитель проходил службу в Астраханской области, и после выработки ресурса по инициативе местных жителей его доставили в Жуковский летно-испытательный институт, где отреставрировали и подготовили к установке. Неделю назад, ночью, чтобы не мешать движению, его осторожно перевезли от аэродрома к мемориальному скверу и закрепили на постаменте.

МиГ-29СМТ в каком-то смысле вершина развития всей линейки модификаций легендарного истребителя. Отличий от простого 29-го здесь очень много. Во-первых, за счет дополнительных топливных баков радиус действия самолета увеличился почти в три раза, также у него есть штанга для дозаправки в воздухе, панель управления полностью цифровая, максимально облегчающая летчику боевую работу, ну и, конечно, вооружение.

МиГ-29СМТ может нести самые современные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», причем работать не только по земле, но и по надводным целям противокорабельными ракетами. Одним словом, это уже многофункциональный истребитель поколения 4+.

Нельзя не отметить само место, где установлен памятник. Это мемориальный сквер города Жуковский на улице Александра Федотова - известного летчика-испытателя, который поднимал в небо множество самых разных самолетов, в том числе, конечно, и вот такой МиГ-29СМТ.