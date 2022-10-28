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Не допуская потери связи: новые истории мужества и профессионализма бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

00:25 28.10.2022
Несмотря на непрекращающиеся попытки противника остановить продвижение российских войск, бойцы мужественно и профессионально преодолевают все возникающие на их пути трудности.
Не допуская потери связи: новые истории мужества и профессионализма бойцов ВС РФ в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Бойцы проявляют высокий уровень подготовки, демонстрируют отвагу и героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Младший сержант Дмитрий Бурылов, командир боевой машины реактивного артиллерийского взвода

Действуя в составе расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи, младший сержант Дмитрий Бурылов выполнял задачу по огневой поддержке ВС России, осуществлявших наступление на позиции украинских националистов.

Передовая группа разведки при продвижении по маршруту обнаружила вооруженное формирование националистов, готовивших нападение на российские подразделения. Командир группы об этом незамедлительно проинформировал артиллеристов посредством радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника.

Дмитрий Бурылов, приняв информацию, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет нанес огневой удар по позициям противника. Благодаря профессиональным навыкам младшего сержанта Бурылова, его своевременным и точным расчетам, огнем были уничтожены две вражеских БМП и до 20 боевиков.

Оперативные и профессиональные действия младшего сержанта Дмитрия Бурылова позволили обеспечить прорыв оборонительных позиций и продвижение подразделения вглубь обороны противника.

© Минобороны России

Капитан Александр Никитин

При освобождении одного из населенных пунктов от вражеских подразделений, капитан Александр Никитин осуществлял контроль за нанесением огневых ударов по позициям украинских националистов.

Корректируя российских артиллеристов, Александр попал под встречный огонь противника. Несмотря на полученную в ходе обстрела контузию, он продолжил выполнение боевой задачи, используя беспилотные летательные аппараты.

В результате оперативной передачи капитаном Никитиным координат объектов неонацистов личный состав артподразделений уничтожил вражеские артиллерийские и минометные позиции, бронированную технику и живую силу.

Умелые и профессиональные действия капитана Александра Никитина позволили мотострелковым подразделениям выдвинуться на нужные рубежи и выбить противника с занимаемых позиций.

© Минобороны России

Старший прапорщик Алексей Черняк, начальник аппаратной взвода связи

В районах ведения интенсивных боевых действий Алексей Черняк выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился Алексей со своими подчиненными, совершала марш в заданный район и подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов. При разрыве артиллерийского снаряда была повреждена станция связи.

Несмотря на постоянный огонь со стороны националистов, экипаж под командованием старшего прапорщика Алексея Черняка восстановил работоспособность станции и обеспечил связью с вышестоящим штабом командование подразделений. По организованным каналам связи были оперативно переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный артиллерийский залп.

Мужественные и профессиональные действия старшего прапорщика Алексея Черняка позволили не допустить потерь среди личного состава и техники, отразить атаку противника и обеспечить продвижение российских войск на заданные рубежи.

© Минобороны России

Лейтенант Николай Юрченко, командир взвода связи

Лейтенант Николай Юрченко выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск. При очередной попытке украинских боевиков атаковать позиции подразделений ВС РФ с применением артиллерии и минометов, станция спутниковой связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, лейтенант Юрченко незамедлительно выдвинулся на позицию, где находилась поврежденная техника и приступил к ее восстановлению. Рискуя жизнью, Николай восстановил поврежденные осколками блоки и отремонтировал антенну спутниковой связи. После этого он заново настроил станцию.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму лейтенанта Николая Юрченко была оперативно восстановлена связь. Это позволило обеспечить устойчивое управление батальонно-тактической группой в бою и отразить атаку националистов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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