Парламент Казахстана принял закон об амнистии участников январских беспорядков

Под амнистию не попадут террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, а также те, кто совершали пытки.

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Депутаты верхней палаты парламента Казахстана приняли закон об амнистии участников беспорядков в январе. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что закон предполагает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, а также средней тяжести.

Кроме того, с отбывших наказание лиц за указанные преступления снимается судимость. Для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, закон предполагает сокращение сроков. Под амнистию при этом не попадут террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, а также те, кто совершали пытки.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Местные власти в связи с этим ввели режим ЧП по всей стране и начали контртеррористическую операцию. Президент республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, которая впоследствии направила в страну миротворческие силы. К 13 января миссия миротворцев в стране была полностью завершена, весь контингент вернулся в места дислокации к 19 января.