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Во Франции предсказали, что победа РФ отнимет у Вашингтона контроль над Европой

Алиса Краузе
06:05 27.10.2022
Эксперт заметила, что покорность воле Вашингтона уже обходится европейским странам слишком дорого.
Во Франции предсказали, что победа РФ отнимет у Вашингтона контроль над Европой
© Фото: Patrick van Katwijk dpa Globallookpress
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Вашингтон может лишиться влияния на европейские страны в случае победы РФ в спецоперации на Украине. К такому мнению пришли во Франции, анализируя текущую мировую ситуацию.

Опасность того, что «ослабленная и раздробленная» Европа перестанет слушаться США очень велика. По мнению президента французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос, РФ вряд ли потерпит военное поражение в рамках украинского конфликта.

Она отметила, что ЕС просчитался, оценивая перспективы Киева, так как сделал неверную ставку на гонку вооружений. Кроме того, большой ошибкой Евросоюза, по мнению эксперта, стало слепое следование американскому курсу и непонимание, что его просто используют для ослабления России.

«Покорность стоит дорого... Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым», - цитирует Галактерос журнал Valeurs Actuelles.

Как добавила аналитик, в настоящее время ситуация такова, что Европа стала экономической мишенью в конфликте с Украиной и даже не пытается себя защитить.

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