Коровы прошлись по жителям индийской деревни во время «ритуала вымени»

© Видео: "Красная звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Растоптать себя в прямом смысле этого слова позволили жители индийской деревни Бхидавад. Причем, эта честь досталась не кому-то, а коровам.

Необычное для многих зрелище - священный «ритуал вымени». Ежегодно его проводят верующие индусы, чтобы задобрить своих богов.

Обязательное условие: Буренки должны быть при параде. Для этого священным животным красят рога и надевают на них различные украшения. В ход идут воздушные шары, бантики и ленточки.

После того, как животные готовы к звездному часу, мужчины ложатся на землю лицом вниз. Затем жители села гонят коров по лежащим индусам, напевая при этом ритуальные песни.

Несмотря на внушительный вес животных, еще никогда не было случая, чтобы кто-то сильно пострадал. Церемония проводится на следующий день после праздника огней Дивали - одного из ключевых мероприятий по индуистскому календарю.