«Угрожали отрубить голову»: бойцы НМ ДНР рассказали, через что прошли в украинском плену

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Российская и украинская стороны продолжают проводить обмены военнопленными. После прибытия на безопасные территории, подконтрольные ВС РФ, военные проходят реабилитацию, постепенно отходя от того, что им пришлось пережить в руках ВСУ.

С освобожденными из плена неприятеля бойцами Народной милиции ДНР удалось поговорить корреспонденту «Звезды» Роману Закурдаеву. Из бесед с тремя мужчинами журналист узнал, в каких условиях содержат схваченных на передовой СВО людей.

Среди наших собеседников Александр пробыл в плену дольше всех - его украинцы держали у себя несколько месяцев. Первое время молодой человек содержался в СИЗО с классическим тюремным режимом.

«В последствии уже, летом, нас переведут в лагерь "Запад-1" во Львовской области. Там уже был создан... режим для военнопленных», - указал он.

За это время он успел полностью осознать свое положение и даже нашел занятие, помогающее переживать будни под украинским армейским сапогом.

«Когда я находился в СИЗО, мне удалось выменять у баландера пачку сигарет на карандаш и бумагу. Так что, там я начал учиться рисовать, потому что времени было достаточно много и хотелось его потратить с пользой. Все-таки, если уж ты оказался в таких условиях, то хочется не деградировать, а как-то прогрессировать», - рассказал Александр.

После этого рисование стало для бойца не просто ступенькой на пути самосовершенствования в тяжелых условиях, но способом осмыслить свои переживания. В том числе - переживания после боев, отгремевших в недалеком прошлом.

«Долгое время в плену, пока я учился рисовать, я старался избегать темы войны. Потому что пока ты находишься в плену, у тебя и так достаточно мыслей об этом. Но сейчас уже, когда ты дома, стараешься пройти каким-то образом через это. И вот, рисунок - это один из способов самотерапии», - поделился военный.

Перед началом интервью мы также застали молодого человека за рисованием. Его новая работа только начата, но задумка уже есть: на листе бумаги будет изображен солдат, сидящий перед крестом и вспоминающий всех людей, с которыми он сблизился на фронте и которых там же и потерял навсегда.

Историю своего попадания в плен Александр помнит хорошо. Она началась со столкновения с многократно превосходящим по численности противником. После боя он оказался в руках у боевиков теробороны.

«Когда я находился на территории Украины, я рассматривал два варианта: или вернуться домой живым, или вернуться домой мертвым. Никогда не думал о плене. Когда меня взяли бойцы теробороны, не знаю, я думал, они просто застрелят меня. Тем более, когда они обнаружили мой донецкий паспорт», - поделился Александр.

Тем не менее, убивать военного не стали, хотя в один момент ситуация дошла до критической отметки. К его шее приставили оружие с угрозой: «Давай я тебе сейчас голову отрублю». Помогли другие силовики, убедив товарища, что им не поздоровится, если с военнопленным, за которого они несут ответственность, что-то случится. Не стали его и пытать. По крайней мере, открыто.

«Им не нужно пытать, чтобы попытаться тебя сломать. У них есть, по выражению начальника лагеря, испытать тебя на прочность - психическую и физическую - без применения пыток. То есть это тяжелый физический труд, это ненормированный рабочий день и так далее. Психическое давление постоянно оказывается. В принципе, они не гнушались такого», - описал военный.

Подробностями быта в лагере боец делился с Красным Крестом - прямо там, в плену, осознанно рискуя, чтобы показания выглядели более достоверными.

«Я знал: после того, как я обменяюсь, все мои показания будут пытаться выставить в контексте клеветы. Будут пытаться представить меня как лжеца, который после обмена, сидя в тепленьком месте, рассказывает небылицы. Поэтому я знал, что мне нужно рассказать об этом там. И я рассказал, все было зафиксировано», - отметил молодой человек.

Администрацию лагеря очень заинтересовал вопрос, кто сообщает Красному Кресту подобные сведения. На Александра вышли, однако ничего не смогли доказать. Возможно, если бы ситуация повернулась иначе, он не беседовал с нашим журналистом.

Двум другим военнослужащим, с которыми разговаривал наш корреспондент, повезло больше - они пробыли у ВСУ меньше двух недель. Однако и за это время впечатлений хватило сполна.

«Сразу когда взяли, выводили на свою сторону, связали руки. Ну и пинками: хочешь жить - иди. Если упадешь, не будешь вставать, не будешь идти - пристрелим», - пересказал боец из ДНР Алексей.

После этого, по рассказам военных, их погружали то в один транспорт, то в другой, перевозя с места на место, пока не привезли, наконец, в лагерь.

«Завязали глаза, руки. Загрузили, по ощущениям, в микроавтобус грузовой. Без сидений - просто на пол покидали. Ну и ехали мы долго, наверное, часов восемь или больше... Загрузили в подвал какой-то, довольно большой - метров 25 на 15. Там уже были люди, тоже военнослужащие другие, и российские, и из ЛНР были. Около 70 человек всего было с нами вместе», - описал Алексей.

По словах тех, кто находился в плену дольше, место, куда они попали, было где-то под Киевом. Возможно, бывшая военная часть. Там начались дни морального давления. Обходились без рукоприкладства, в отличие от первых часов, когда военнопленные подвергались так называемым допросам с пристрастием.

«Допросы, это, конечно, была часть самая непонятная. Как тебя будут допрашивать? В основном они ставят на колени, руки за спину. Бывает, связывают, бывает - нет. Голова упирается в стенку, чтобы не съезжала... если неправильно что-то говоришь, начинают палкой за ухом ковыряться: "сейчас ухо пробью". Крестиком с цепочкой душили, но он порвался - положили в карман, не забирали. Ну а если долго думаешь, берут колотушку и бьют по голове», - рассказал другой освобожденный из плена боец НМ ДНР Евгений.

Не обошлось и без промывки мозгов. Всех прибывших регулярно заваливали вопросами, призванными заставить усомниться в стороне, за которую те сражались, и заставляли прославлять Украину. Промолчать было нельзя, хотя слова произносили, не вкладывая смысла - только чтобы выжить.

«Стандартные вопросы, чей Крым, вот это вот все. Сказать на камеру: бросайте оружие, вот это все. Там, если не скажешь, даже не знаю. Да, все это говорили, потому что страх был», - рассказал Евгений.

Страх поддерживался качественно: постоянным давлением и угрозами отдать Правому сектору*.

«Все, ты уже террорист, мы тебя отдадим правосекам* или еще кому-то. Они на вас злые - в таком плане», - отметил военный.

После 11 дней психологического насилия и украинских гимнов под дулом пистолета бойцы узнали, что скоро этот кошмар закончится. Их включили в список дли обмена военнопленными. Радость от осознания этой новости пришла после неверия: неужели так быстро? А после встречи с семьями, реабилитационный центр, лечение и капельницы. И попытки уложить в голове то, что они уже в безопасности.

*Правый сектор - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

