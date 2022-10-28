Высокое мастерство и новейшие машины: в ВКС РФ отмечают годовщину создания армейской авиации

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сегодня, 28 октября, армейской авиации ВКС РФ исполняется 74 года. Свое начало армейская авиация берет с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в городе Серпухове. Первоначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи, такие как доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка.

В дальнейшем при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолетов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились. На современном этапе входящая в состав Военно-воздушных сил ВКС России армейская авиация решает широкий спектр задач: это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи.