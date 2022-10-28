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Высокое мастерство и новейшие машины: в ВКС РФ отмечают годовщину создания армейской авиации

Алиса Краузе
00:00 28.10.2022
Армейской авиации Воздушно-космических сил России исполнилось 74 года.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня, 28 октября, армейской авиации ВКС РФ исполняется 74 года. Свое начало армейская авиация берет с 1948 года, когда была сформирована первая вертолетная эскадрилья в городе Серпухове. Первоначально вертолеты выполняли только вспомогательные задачи, такие как доставка почты, донесений, корректировка огня артиллерии, воздушная разведка.

В дальнейшем при совершенствовании тактики, способов ведения боевых действий, вертолетов и авиационных средств поражения задачи армейской авиации расширились. На современном этапе входящая в состав Военно-воздушных сил ВКС России армейская авиация решает широкий спектр задач: это огневые, десантно-транспортные, разведывательные и специальные задачи.

© Минобороны России

В настоящее время армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы, является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах. Она решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.

Сегодня армейская авиация активно задействована в специальной военной операции.

«Могу с уверенностью сказать, что летчики армейской авиации в ходе специальной военной операции показывают высокое мастерство при выполнении поставленных задач, работают с большой нагрузкой днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, и имеют отличный уровень подготовки», - заявил начальник армейской авиации ВКС полковник Игорь Романов.

© Минобороны России

Весь парк авиационной техники, привлекаемой к специальной военной операции, демонстрирует хорошие боевые возможности и надежность в суровых условиях эксплуатации.

«Замечательно себя зарекомендовали современные типы вертолетов Ка-52, Ми-28 и новые модификации Ми-8, составляющие основу боевых групп. Авиационная техника имеет возможность применения разнотипного вооружения и оснащена современным оборудованием: прицельными системами, комплексами обороны и закрытыми средствами связи, что обеспечивает эффективное применение боевых машин», - отметил он.

© Минобороны России

Авиационные части армейской авиации активно переоснащаются на новые и перспективные авиационные комплексы.

«В этом году по плану переоснащения вертолетных частей и соединений идет поставка модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ, Ка-52М, десантно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН и транспортных вертолетов Ми-26Т2», - указал полковник Игорь Романов.

Он добавил, что большая часть этих машин уже поступила в вертолетные полки. Оставшиеся вертолеты, в соответствии с планом, будут поставлены до конца года.

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